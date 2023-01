Cada semana que pasa de Gran Hermano, además de las salidas, hay polémicas. En este caso, un grito desde el exterior advirtió una posible traición.

Según Minuto Uno, la relación que hay entre Conejo, Thiago y Daniela, no es la mejor. Daniela ya se había ido de la casa, sin embargo volvió a ingresar y va por todo.

Además, nuevamente intenta influir en Thiago y eso e está viendo reflejado en las votaciones. Tal es así, que desde afuera intentaron advertir a un participante.

“Conejo, Thiago te votó”, se escuchó decir y luego agregaron “Thiago traidor”.

Sin embargo, los hermanitos que se encontraban afuera, tomando sol y divirtiéndose en la pileta, no pudieron escuchar claramente de que se trataba ese grito y hacia quién iba dirigido.

Por otra parte, la producción rápidamente atinó a subir el volumen de la música, para evitar que los participantes posiblemente escuchen otras palabras desde el exterior de la casa.

Cómo había sido la última nominación de Conejo

“Mis primeros dos votos son para Daniela porque el domingo, después de que se vaya Coti, yo me sentí muy mal y se me arrimó Maxi, pero a Thiago lo sentí muy distante”, comenzó diciendo Alexis Quiroga.

“Después, cuando entré acá, dije que iba a jugar de otra manera, mucho más fuerte y que al único que iba a respetar era a Maxi sin nombrarlo a Thiago. Pasó el tiempo, se me acercó Thiago, que hace tiempo que no lo hacía, y lo sentí de vuelta cerca. Cuando pasó eso, por dentro me arrepentí de lo que había dicho” explicó el participante.

“Eso no quiere decir que iba a ir contra Thiago, sino que lo estaba descartando de estar al lado mío. Iba a ir en contra de mis principios. Sé que se alejó, no por su propia voluntad, sino que fue manipulación de ella. Ese es el juego que está haciendo Daniela, pero no lo comparto para nada”, indicó Conejo, visiblemente molesto.

“Así que, arrepentido de eso, volví a optar por deschavar una vez más a Daniela como le pasó la primera vez que se fue. Y, obviamente, inclinarme por la amistad y no cambiar mis pensamientos, ni mi ideología que tengo desde chico”, cerró.