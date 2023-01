Las promesas se cumplen. En el brindis de Navidad, Thiago Medina le dijo a Nacho Castañares: "En año nuevo te chapo". Sin embargo no pudo esperar, y apenas las agujas marcaron las 00.01 lo besó apasionadamente delante de sus compañeros de Gran Hermano 2022. Todos quedaron en silencio.

Mientras estaban todos en el jardín, charlando y tomando una lata de cerveza cada uno que les permitió la producción, Thiago se sentó sobre Nacho, que estaba al lado de La Tora (con quien se besó hace apenas horas), y no lo dudó.

Esta escena fue vista por Daniela, que luego de su reingreso, con el que propuso vengarse de varias “traicione”, se mostró distante de Thiago, con quien de a poco está volviendo a congeniar. A pesar de ello ambos se tiraron al agua y se besaron frente a los demás.

“¿Te enojaste?”, le preguntó Thiago a Daniela en uno de los cuartos de la casa, a lo que ella respondió: “Y... Si yo hago una cosa que te molesta: ¿vos te enojarías? Respondeme eso”.

“Él me lo dio”, replicó el oriundo de González Catán. En ese instante la de Moreno le insistió para salir de la habitación e ir al patio con el resto de sus compañeros, con el objetivo de olvidar el beso de Nacho.

Thiago se acercó a Daniela nuevamente y la intentó abrazar. Tras ese corto lapso de tiempo unidos, el oriundo de González Catán le dijo: “No quiero que me abraces así, como una mentirosa”. En ese momento Celis le espetó: “¿Qué hago? Me dolió. ¿No me puede doler? ¿No te puedo querer demasiado para que me duela? Perdón por quererte demasiado…”.

Minutos más tarde, la participante de Moreno se sentó al lado de Nacho y al estrechar su mano, le manifestó: “Ganaste. Muy bien. Te felicito. Buen partido”, culminó.