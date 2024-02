Coty Romero y Nacho Castañares - ex participantes de Gran Hermano 2022 - fueron vistos in fraganti dándose un beso y el video se hizo viral.

El inesperado beso entre ellos desató una ola de rumores y especulaciones. ¿Será que surge un nuevo romance? Aunque podría haber sido parte de algún juego o apuesta, la química entre ambos es evidente. Los susurros y miradas cómplices no hacen más que alimentar las sospechas de todos.

La viralización del video generó cierta controversia, ya que, a pesar de la evidente amistad entre Nacho y Coty, es posible que las imágenes no sean bien recibidas por Tora, la ex pareja de Nacho, y sus seguidores.

“No pasó nunca, ni va a pasar tampoco. Yo la quiero con todo mi corazón a la Tora, estuvo para mí en un momento en el que yo estaba mal también. No estuve con Nacho, jamás, no se me pasó por la cabeza tampoco. Siempre lo vi como un amigo y de hecho casi nunca nos cruzamos en la Bresh y siempre que lo vi estaba Lucila con él”, había dicho .

Presa de sus palabras con las imágenes que salieron a la luz, habrá que esperar para ver cuál es la explicación de lo sucedido. Siendo dos ex hermanitos que siempre enfrentaron rumores de affaire, hoy parecen estar más vinculados que nunca.

