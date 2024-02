Tini Stoessel se lanzó como cantante solista y se convirtió en una de las artistas argentinas más influyentes dentro del género urbano. Entre medio, tuvo dos romances con Sebastián Yatra y Rodrigo De Paul.

Sin embargo, en las últimas trascendió una fuerte teoría sobre la artista, quien habría apostado al amor y estaría vinculada con una famosa cantante.

A través de TikTok, la usuaria @kurdopakurdo contó en un video: “Me acabo de enterar de un chisme jugosísimo, de que la Tini está saliendo con Young Miko”.

Luego aseguró que le contó “una amiga cercana” a Stoessel y que “las vieron a los besos y todo y que están saliendo, viéndose románticamente”.

En su relato, la joven tiktokera se mostró entusiasmada de ese posible noviazgo y analizó la situación: “Imagínense que la Tini sale del closet con Young Miko. Me desmayo porque me encantan las dos. Ya es un momento que ella, es de Aries, y tiene que empezar a salir con mujeres y no con varones”.

“Ojalá sea verdad, porque había como unos videos que habían salido por ahí de ellas dos juntas y yo todavía no vi ningún adelanto de canción, ¿entienden? ¿Qué haces con Young Miko si no estás cantando, amor? Estás cantando la serenata”, sentenció la joven dando una información que podría confirmarse o desmentirse en próximamente.