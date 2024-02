Instalada en Córdoba, Sabrina Rojas no pudo ocultar sus sentimientos y habló sobre su relación con Ulises Bueno, con quien en las últimas semanas se la relacionó en las redes sociales.

Después de algunos idas y vueltas, la actriz le puso fin a su relación con Luis "Tucu" López y en los últimos días, comenzó a vincularse reconocido cantante de cuarteto.

En Carlos Paz, mientras trabaja en la obra Misterio en la cabaña, Sabrina rompió el silencio sobre los rumores que la vinculan con el músico cordobés.

Desde el mismo teatro en el que Rojas trabaja, Beatriz Olave (madre de Ulises y Rodrigo) habló sin filtros de la actriz: "Yo la quiero mucho a ella. La amo desde el día que la vi, la seguí siempre, tuvo una hermosa pareja, tiene hermosos hijos y si algún día me tocara como nuera la aceptaría perfectamente".

“La quiero, qué lindo. Esto es lo que tiene venir a Córdoba... Yo te amo de toda la vida. Así que es un placer conocerte y haber conocido a tu hijo", agregó la propia Rojas cuando se sumó al móvil de Intrusos en el que estaba Olave. En ese momento, la actriz confirmó que Ulises la había contactado para que participara en un videoclip.

“Pensamos que iba a ser el día y se suspendió y se pasó por un tema con la locación. He hablado con él cuando cuando fui convocada para el video, él me dejó un mensaje muy amable como dándome la bienvenida", explicó Sabrina Rojas, al tiempo que aclaró que Ulises "aún" no le tiró onda. Sobre el talento del artista cordobés, la actriz cerró: "Uli canta divino chicos, no me pueden decir que no".