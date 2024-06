Connie Ansaldi creó una polémica aplicación de inteligencia artificial para reemplazar al psicólogo

La innovadora app de Connie Ansaldi se llama Cux y ofrece asistencia psicológica mediante inteligencia artificial. Esto generó un terremoto en el mundo de la psicología y fue cancelada tras una ola de críticas.

Al ser contratada por el municipio de Trenque Lauquen, la herramienta cobró relevancia y fue rechazada por profesionales de la salud que ponen en cuestionamiento la eficacia y ética de la misma.

En 2023, Ansaldi defendió su creación en una conferencia de prensa, subrayando que el objetivo es democratizar el acceso a la salud mental en Latinoamérica.

En Trenque Lauquen, Buenos Aires, la iniciativa piloto del gobierno local que brindaba ayuda emocional a través de Cux se vio envuelta en una polémica que terminó por apagar su funcionamiento. Las dudas y cuestionamientos de diversos colegios de psicólogos sobre la eficacia y ética de la aplicación ejercieron tal presión se tomó la desición de detener la prueba de 3 meses que se le había asignado a Cux con diversos pacientes.

En cuanto al funcionamiento, es un bot el que se encarga de responder a los problemas y angustias que envían los usuarios. Si bien la app ofrecía tres días de prueba gratuita, el gobierno de Trenque Lauquen la había puesto a disposición de los ciudadanos.

“Trenque Lauquen es la primera ciudad en toda la república Argentina que va a tener acceso a Cux para todos sus habitantes. Hoy en día lo pueden usar de manera gratuita durante tres días”, dijo la periodista, destacando la colaboración con el municipio.

Ansaldi enfatizó que “Cux” no pretende reemplazar a los profesionales de la salud, sino complementarlos. “Es un botiquín de primeros auxilios que no reemplaza el factor humano, pero lo complementa de manera eficiente a gran escala. No buscamos reemplazar a los médicos, y no damos diagnósticos ni tratamientos; buscamos acompañarlos y ayudarlos”, aclaró en aquel entonces.