Este pasado jueves por la noche, los exparticipantes de Gran Hermano le enviaron videos con saludos a sus compañeros y generaron un momento emotivo. Sin embargo, una de las grabaciones no apareció y desató un escándalo.

A lo largo del programa, el conductor Santiago del Moro presentó cada uno de los saludos y quedó en el centro de la polémica cuando horas más tarde, Mauro Dalessio reveló que el suyo fue omitido por la producción.

MAURO DENUNCIÓ CENSURA DE LA PRODUCCIÓN DE GRAN HERMANO

En este contexto, el joven hizo un profundo descargo sobre lo sucedido, a través de sus historias de Instagram. "Vi que pasaron mi saludo a lo último, pero fue el general. Hice uno personalizado para un par de jugadores y no lo pasaron. Es así, qué va a ser", manifestó. Luego, explicó: "Era un mensaje para Bauti, para Flor, que le decía que la quiero mucho, para Darío que lo banco un montón".

Por último, contó qué parte del clip estaba dirigido a "Furia: "Y decía que no me esperen afuera, que yo no estoy esperando a nadie, que estoy soltero. Pero no lo pasaron". A los pocos minutos, eliminó el video. Esto dio aún más de qué hablar entre los seguidores de Gran Hermano, quienes especularon que la producción podría haberle pedido que bajara el clip.