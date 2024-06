Luis Ventura se negó a entrevistar a L-Gante y tomó una polémica decisión en pleno pragrama: "No quiero que.."

Este viernes por la tarde, Luis Ventura sorprendió a todos al protagonizar un tenso momento con L-Gante.

En A la tarde, el reconocido periodista decidió abandonar el estudio tras un picante cruce con el cantante.

“Hola, Elián. Bienvenido a A la Tarde. ¿Cómo estás?”, comenzó diciendo Ventura, quien está reemplazando a Karina Mazzocco en la conducción. L-Gante respondió con un escueto: “¿Cómo va? Buenas tardes”. Sin mediar más palabras, el periodista, sin alterarse, se levantó y se retiró del set.

“Tal como lo habíamos prometido, L-Gante iba a estar en nuestros estudios. Así que lo dejo en compañía de los periodistas. Bienvenido”, dijo mientras la cámara lo seguía mientras salía del estudio.

Diego Esteves tomó la palabra para tratar de aclarar la situación y le consultó al invitado:“¿Pensabas que Ventura no te iba a saludar? Es profesional”. A lo que el cantante, un poco sorprendido, intentó restarle importancia: “No pasa nada”.

VENTURA ABANDONÓ EL PROGRAMA Y DEJÓ SORPRENDIDO A L-GANTE

“Uno capaz puede entender cuando te miran, cuando te hablan, pero desde que llegué, Ventura no me habló ni me miró. Así que no entiendo”, señaló el cantante.

L-Gante recordó un incidente que podría ser el origen del conflicto con Luis. “Ese cuento ya me lo sé. En un momento encontró un motivo para ofenderse conmigo, que fue el día del cumpleaños de mi hija. Quizás tuve que cancelar a último momento porque las emociones fueron más fuertes que yo”. Mientras tanto, Ventura permanecía serio y cruzado de brazos detrás de cámaras.

La situación escaló cuando L-Gante se mostró dispuesto a disculparse, momento en que Ventura irrumpió de nuevo en el estudio. “¡Perdón! Tenemos una estrella. No quiero que la nota pase por mí. En estas condiciones, no. Él tiene mucho de que hablar. No quiero que hablen de mí. Lo que me pasó a mí, lo sé yo”, exclamó antes de desaparecer nuevamente de la escena.

En medio de la tensión, el referente del rkt intentó calmar los ánimos. “Antes, quiero decir que Ventura también es la estrella. Yo pensé que él me iba a entrevistar”, señaló pero, a pesar de los esfuerzos por reencauzar la entrevista, la situación dejó un clima de nerviosismo palpable en el aire.