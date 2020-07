GAIMAN (ADNSUR) - La Secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura del Chubut junto a la Biblioteca Popular “Richard J. Berwyn” y la Municipalidad de Gaiman, organizan las 36° edición de la Feria Provincial del Libro que se realizará del 20 al 22 de agosto de manera virtual.

Con las mismas características y condiciones de las ediciones anteriores, la Feria contará con diferentes charlas y actividades abiertas al público, las mismas se transmitirán a través de las redes sociales de la Secretaría de Ciencia y Cultura y a través de la plataforma virtual Jitsi del Gobierno Provincial, donde se podrá participar de entrevistas, charlas, visitas y presentaciones.

El Subsecretario de Cultura de la Provincia, Matías Cutro, remarcó que todas las actividades que se están organizando se retransmitirán a través de Canal 7 y de las redes sociales de los organizadores.

Manifestó que “estamos brindando todo el asesoramiento técnico para la realización de la primera feria del libro virtual que se realizará en la provincia, junto a la Biblioteca Popular “Richard J. Berwyn” y la Municipalidad de Gaiman que será la encargada de gestionar los espectáculos musicales como todos los años.

Por otro lado, el Subsecretario destacó la importancia que tiene esta edición virtual de la feria del libro, ya que con estas nuevas herramientas virtuales, no solo permite no suspender la tradicional exposición literaria del valle, sino que también permite llegar a un público más amplio y a lugares no solo de nuestra provincia sino también del mundo entero.

Desde la organización invitan a todos aquellos exponentes que quieran formar parte de la 36 edición de la Feria del Libro y por primera vez de manera virtual a anotarse en el e-mail de la biblioteca: bibliopopberwyn@gmail.com