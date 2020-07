Big Little Lies

Uno de los aspectos más ricos de Big Little Lies es que en gran medida muestra cómo se construye una amistad. Si bien al comienzo la historia se centra en dos amigas, Celeste (Nicole Kidman) y Madeline (Reese Witherspoon), la llegada de una tercera mujer que es madre soltera y el vínculo que establece con ellas se convierte en eje de la ficción. Esa joven mamá llamada Jane (Shailene Woodley) encuentra en el lazo con Celeste y Madeline una ayuda imprescindible y la llave para descubrir cómo funciona la hermética (y en muchos sentidos superficial) comunidad de Monterey. A pesar de la aparición de otras mujeres que se definen rivales de ese trío central, lo más interesante de esta historia es cómo por fuerza de las circunstancias, todas terminan uniéndose impulsadas por la necesidad de cuidarse entre ellas. De esa forma, la ficción establece un profundo vínculo de amistad entre cinco mujeres que, a pesar de sus pequeñas fricciones, descubren un lazo afectivo y emocional que les sirve de escudo frente a la violencia y a las injusticias que las rodean. Disponible en HBO GO.

How I Met Your Mother

El mundo de las sitcoms siempre encontró en los grupos de amigos un molde inmejorable. Tomando ese punto de partida, las comedias pueden transitar por el romance, los conflictos profesionales o crisis personales varias. Y How I Met Your Mother es la ficción que mejor aprovechó esa premisa.Esta sitcom estableció bases sólidas desde sus primeros episodios, y trazó una galería de personajes que a pesar de ser estereotipados, mostraban algunos grises que le sumaban mucho a la historia.How I Met Your Mother retrató momentos tristes, otros divertidos, casamientos, separaciones, problemas laborales y la lucha por preservar rituales de la adolescencia aún en la adultez. Y a pesar de algunos tropiezos (y de un final para el olvido), las nueve temporadas de esta sitcom demostraron cuán jugoso puede ser el vínculo de la amistad si se lo pone en función de la comedia. Disponible en Amazon Prime Video.

Flash

En la superficie, Flash es una serie de superhéroes.Las aventuras de Barry Allen (Grant Gustin), el hombre más veloz del mundo, lo enfrentan a una surtida galería de estrafalarios villanos que puede provenir tanto de su vecindario, como así también de una galaxia remota. Todas las semanas el velocista lucha contra amenazas de todo tipo, a las que suele derrotar en gran medida gracias a la ayuda de sus aliados. Y ahí esta ficción pone el acento, en la importancia de la lealtad entre sus protagonistas, y cómo todos ellos conforman una suerte de familia alternativa reunida alrededor del héroe central. De esa manera, Barry descubre en sus compañeros y compañeras a sus grandes amigos, y quienes lo contienen afectivamente cuando la situación lo desborda. Un poco a lo Héctor Oesterheld, y a esa idea del héroe colectivo por sobre el héroe individual, esta serie comprende que la amistad es la pieza más importante en la lucha contra el mal. Disponible en Netflix.

Dawson´s Creek

El mundo de las ficciones adolescentes suele retratar mundos atravesados por sentimientos de mucho peso. En esas series los jóvenes aman, odian, se divierten y discuten poniéndole a todo la misma intensidad. Y una sensibilidad extrema que desconoce los grises es la materia prima de estas historias, algo que entendió muy bien el guionista Kevin Williamson cuando creó Dawson´s Creek.La saga de unos jóvenes que crecen en Capeside, un pequeño pueblo de Estados Unidos, trata en gran parte sobre la amistad y qué sucede cuando el amor no deja de interponerse en el camino. Primeros amigos y después pareja, o primero pareja y después amigos, esas son las variantes que parecen atravesar a los protagonistas de este enorme drama adolescente que, a pesar de sus años, no deja de perder vigencia. Disponible en Amazon Prime Video.

Curb Your Enthusiasm

Hay comedias que utilizan el género como excusa para bajar línea o peor aún, forzar moralejas. Y presentar una serie con personajes que arañan los ochenta invita al mensaje con trazo grueso, pero en Curb Your Enthusiasm nada de eso sucede. Es redundante escribir sobre por qué este es un título ineludible de la televisión actual, pero sí vale destacar que entre sus muchísimos tópicos, esta ficción también trata sobre un grupo de amigos que se conocen mucho más de lo que les gustaría. Ni Larry David ni ninguno de sus amigos se soportan demasiado, tampoco están interesados en ser solidarios ni en hacerse favores (la promesa de no acompañarse en caso de que alguno tenga cáncer es bastante representativa). Y gran parte del encanto en Curb Your Enthusiasm tiene que ver con destruir la idea de una amistad idealizada, comprendiendo que en algún punto de la vida los amigos son más una cuestión de costumbre que de convicción. Pero la brillante ironía detrás de esta ficción sobre viejos colegas que ya no toleran sus mañas es que quienes la realizan son un íntimo grupo de comediantes que se divierten mucho trabajando bajo el afilado liderazgo de Larry David. Disponible en HBO GO.

Fuente: La Nación