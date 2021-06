La modelo y panelista de Los Ángeles de la Mañana, Cinthia Fernández, confirmó este miércoles que será candidata a diputada nacional en las próximas elecciones.

El anuncio se dio durante una entrevista al periodista Beto Casella en el ciclo que conduce Ángel de Brito, cuando en medio de la charla surgió el tema de los famosos que se candidatean a distintos cargos.

“Hay muchos famosos que se postulan y después no sacan ni el 3% de los votos”, opinó Casella en ese sentido, y ante la pregunta de De Brito a Fernández sobre si ella seguía "en carrera", la modelo lo confirmó.

"Si, sigo en carrera", enfatizó y agregó: “La semana pasada estaba como todo muy parado y suspendido, pero estamos trabajando en silencio. Sino parece como todo cholulo y mediático”

“Voy a ser candidata a diputada, voy por el lado de la mujer. Justo estaba hablando Irma Roy, que fue una gran pionera y logró un montón de cosas. El tema es que a nadie le interesa, sobre todo de mujer”, remarcó.

En ese sentido, y respecto a su posible rol en el Congreso, se preguntó: “¿Por qué yo no puedo dar mi visión o mi opinión en cuánto a las vivencias? Quién más mierda ha vivido que yo, a todo lo que es referente a la mujer, a la cuota alimentaria. Son nichos que no se atacan porque no le interesan a nadie, porque no dan ganancia de ningún tipo”.

"Yo lo que más sufro es lo de la cuota alimentaria. Me parece que no hay rigidez en cuanto a la aplicación de leyes, no hay inmediatez. Nada es inmediato, todo es eterno”, sumó además ante la consulta sobre posibles leyes a impulsar en el parlamento.

“La ley está, pero se incumple. No se pueden cambiar las leyes. El tema es ver cómo se agilizan las cosas o, por lo menos, visibilizar que hay una lentitud y hablar. Y romper, romper, romper, hinchar con respecto a eso, a que se apliquen las leyes”, dijo.

Cabe destacar que meses atrás había deslizado la posibilidad de participar como candidata del partido Unite, el mismo que integra Amalia Granata.

“La propuesta fue hace cinco meses, el mismo partido de Amalia (Granata). Yo dije que lo iba a pensar”, manifestó Cinthia.

Y cerró: “Entiendo que no tengo una formación política, pero también hay mucha gente en la política que no la tiene y que está ahí por familiar de...”