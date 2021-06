Luego de que la ex vedette Camila Perissé lograra superar el covid-19, preocupa en su familia el delicado estado de salud en el que se encuentra tras transitar su enfermedad, y su marido asegura que “ya no hay más nada que hacer por ella”.

“Camila superó el Covid, pero lamentablemente ya no hay nada más que hacer. Así que yo voy a viajar a Mar del Plata”, dijo en diálogo con Radio Mitre su pareja, Julio “Chino” Fernández.

En base a sus dichos decidió llevar a la actriz a su casa para que pueda recuperarse tranquila, y aseguró que ya consiguió los cuidados necesarios para lograr esta externación.

“La voy a pasar a buscar al hospital para llevarla a la casa, PAMI me pone una enfermera y una cama ortopédica hasta que se vaya, no hay ninguna manera de que se alimente por sus propios medios”, detalló Fernández.

Cabe destacar que Perissé había sufrido una internación de cadera y se había contagiado de coronavirus a finales de 2020, y había quedado internada en Mar del Plata por su importante pérdida de peso.

“Yo la saqué de la clínica en la que estaba porque casi la matan. Hubo mucha negligencia. Estaba con 45 kilos, no se alimentaba, se deshidrataba, no me hacían caso”, había detallado su pareja en mayo.

“Se contagió de Covid y eso le destruyó el cerebro directamente (...). Tiene desvaríos, se olvida de las cosas, está como anestesiada”, señaló tras recordar que había sido derivada a una clínica psiquiátrica.

A raíz de su deterioro físico y cognitivo, Fernández consideró que solo queda “esperar”. “Yo creo que cuando me vea, se va a ir pronto, yo creo que está esperándome, lo siento mucho”, cerró.