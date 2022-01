A partir de su recuperación después de haber recibido un disparo a fines de julio, Santiago "Chano" Moreno Charpentier volvió a utilizar sus redes sociales de manera activa. Mayormente hace uso de Twitter, donde mantiene una respuesta continúa con sus seguidores. Y a través de ese medio, anunció que accionará de tal manera que hará que estén aún más cerca.

"Esta semana me voy a comprar un teléfono y voy a tuitear el número. Para que me agreguen a grupos de WhatsApp y pinten videollamadas a cualquier hora", escribió el ex líder de Tan Biónica. "Y lo voy a dejar prendido pero silenciado y voy a atender llamadas random", destacó.

"No sólo por ustedes. Me va a hacer bien a mi", sostuvo el músico.

Tras su regreso a los escenarios en noviembre, en el Luna Park, Chano se prepara para una serie de conciertos que brindará entre enero y marzo en Paraguay, la Costa Atlántica y Buenos Aires.