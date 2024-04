Desde que ingresó, Catalina Gorostidi se perfiló y posicionó como una de las participantes más polémica de Gran Hermano 2023.

La participante es médica pediatra e hija de un futbolista profesional. En su experiencia como profesional, trabajó en Caleta Olivia en medio de la pandemia Covid-19 y en los últimos días recordó cómo afrontó ese momento.

"Siempre fui rebelde, nunca quise usar ni barbijos ni batas, ni nada. Yo hago lo q quiero. En la época del COVID los bebés me tosían en la cara y no me importaba", lanzó sin filtros ante la mirada de sus compañeros.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas en las redes sociales, donde los usuarios descargaron toda su bronca por su “falta de profesionalismo” ante un momento delicado.

CATALINA Y EL RECUERDO DEL COVID 19 EN CALETA OLIVIA

“Tengo miedo de enfermarme y así enfermar a mis amigos y compañeros de trabajo. Me toca atravesar esta pandemia mundial a 3000 km de mi casa. Lejos de mi familia y lejos de toda mi gente querida. Pero no dudé un segundo sabiendo que se venía algo que se veía en las noticias del exterior (nunca imaginé tanto, nunca imaginé esta pandemia mundial) en venir a brindar todo de mí”, comenzó en una publicación a través de su cuenta de Facebook.

“Porque el día que decidí estudiar medicina mi único pensamiento fue “ayudar a las personas”. Lejos de mi gente querida pero cerca de mi segunda familia. Amo ser médica... por más del cansancio, el hambre. Amo ayudar a la gente. Amo ver un paciente irse de alta agradecido. Muero de tristeza cuando veo alguno morir (qué sí me toca y muchas veces)”, agregó.

Luego, volvió a remarcar su temor y aseguró que “tengo miedo porque no tengo a mi mamá al lado para calmarme y decirme que todo va a estar bien. Porque no tengo a mis amigas que me hagan reír. Porque no tengo a mis perros haciendo lío y reír. Pero tengo mi equipo, mi queridísimo hospital y todas mis ganas y fuerzas para seguir luchando en esta”.