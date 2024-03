En medio de un intercambio de ideas en el programa La Noche de los Ex - que conduce Robertito Funes Ugarte - Lucila “La Tora” Villar y Romina Uhrig se pelaron en vivo y una de las dos rompió en llanto.

Todo comenzó cuando debatían acerca de la entrada de Walter Santiago, más conocido como Alfa, a la casa de Gran Hermano. Su regreso desencadenó un distanciamiento entre Furia y Catalina, quienes son muy amigas adentro de la casa.

En primer lugar, Romina defendió a su amigo Alfa porque, según su visión, Catalina "todo el tiempo lo pinchaba”.

“Cuando Alfa se empezó a sentir mal, ella le dijo que se muera, festejó esa situación. Además siempre lo buscaba y le decía viejo de mierda. Entonces, si a vos no te gusta que te ataquen, no atacás”, afirmó Uhrig.

Cómo jugaba Adrián "Loco" Gorostidi, el papá de Cata de Gran Hermano que ingresó a la casa

Fue en ese momento cuando La Tora no estuvo de acuerdo con Romina y criticó directamente las actitudes que tuvo Alfa tras su regreso en esta edición. Incluso lo tildó de machista y misógino.

"Él tuvo comentarios sobre ella horribles y misóginos. Una cosa es un juego y otra cosa es que él le diga a ella petera (sic) o que se quiere voltear a alguien. Estamos todos locos”, afirmó Lucila.

“Por eso la gente se pone del lado de Cata y digo que subió su imagen porque evidentemente algo pasó. Al Chino le hizo comentarios xenofóbicos y a Manzana (lo atacó) por la gordura”, insistió la Tora.

La incómoda situación que vivió Rosina con Joel en la casa de Gran Hermano: "No es no"

Por su parte, Romina siguió defendiendo a su amigo. “Es que yo no lo justifico a él, lo que digo es que si a vos no te gusta que te ataquen no atacás. Si a ella no le gustaba que Alfa la busque, que la ataque, que le diga todas las cosas ¿por qué hacía lo mismo? Cuando Alfa se empezó a sentir mal, ella le dijo que se muera, festejó esa situación. Entonces, si a vos no te gusta que te ataquen, no atacás”, insistió.

Tras el intercambio de ideas en donde no se ponían de acuerdo, Funes Ugarte dio por finalizado el tema y pidió salir del aire. “A ver vamos a espiar la casa a ver qué está pasando con los hermanitos que hoy tienen fiesta”, comentó.

Luego, la cámara volvió al estudio y Lucila ya estaba llorando. El clima se puso tenso, nadie hablaba más que el conductor y Romina, mientras la Tora se mostraba angustiada y pedía que no la enfoquen.

Fin del juego: la chubutense Denisse González es la nueva eliminada de Gran Hermano

“No me gusta que nadie la pase mal, acá todos somos compañeros y se respeta la opinión de ambas”, sostuvo el conductor.

“¿Qué te pasa Lu? Queremos entender por qué te angustiaste así, por qué“, le preguntó Robertito a la panelista quien continuaba muy quebrada y no le salían las palabras. "No puedo hablar, no me filmen”.

Por último, Romina quiso decir algo. “No es personal contra Lu lo que estoy diciendo. Solo digo que si a vos no te gusta que te ataquen no atacás. Y era por Alfa y Catalina, no es algo nuestro”, concluyó la oriunda de Moreno intentando llevar calma a la situación aunque la Tora no quiso seguir hablando del tema.