Emmanuel Vich volvió a ser tendencia en Twitter pero esta vez por un extraño movimiento que hizo luego de salir del confesionario.

El participante de Gran Hermano, Emmanuel Vich - quien vivió un tiempo en Comodoro Rivadavia - se vio envuelto en una fuerte polémica este fin de semana luego de que las cámaras lo enfocaran limpiándose la nariz.

El “extraño gesto” tras salir rápidamente del confesionario. Según los seguidores, allí Emm “tomó cocaína” debido a su abstinencia dentro de la casa más famosa del país.

La fuerte historia de Emma Vich

Emmanuel Vich es cordobés, tiene 31 años y es peluquero y estilista. Está casado con Nico, un militar de la Fuerza Aérea desde hace 11 años.

“Me casé hace 11 años con Nico por Civil, no por iglesia, porque no se puede. Ya me casé, ya está. Después, cuando salgamos todos vamos a hacer fiesta. No hice ningún festejo porque no tenía un peso. Hice una comida en Ramos Mejía, me junté con amigos”, comentó el joven adentro de la casa.

Y profundizó: “Me echaron a los 12 años de mi casa por ser gay. Tengo cuatro hermanas lesbianas también. Somos toda una familia LGTB. Viví en la calle, trabajé mucho hasta que conocí a Nico a los 19″.

En ese sentido, el peluquero contó que no solo vivió en Capital Federal, sino también en Comodoro. Viví acá dos años con él. Después nos fuimos al sur, porque no nos alcanzaba la guita, y como él es militar de la Fuerza Aérea, le ofrecieron irse y fuimos. Estudió en la escuela militar de Córdoba. Estuvimos en Comodoro. Puse mi peluquería. Salimos adelante”, recordó.

A pesar de los dramáticos momentos que atravesó de adolescente, el colorista se caracteriza por su histrionismo y buen humor. “A mí me parece lindo todo el mundo. Vos me parecés lindo, ella me parece linda. Todos me parecen lindos... Trabajo en mi peluquería, soy colorista, pero realmente lo que me gusta hacer es cantar y bailar pop. Yo soy pop puro. Voy de frente y no tolero la mentira. Creo que voy a ganar Gran Hermano, me tengo fe”, dijo en su video de presentación.