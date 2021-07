Castigaron a un participante de Pasapalabra porque quiso hacer trampa y lo confesó

Un participante de "Pasapalabra" en su versión española, similar a la que en Argentina conduce Ivan de Pineda en Telefe, fue castigado por hacer trampa.

El concursante, en un juego en el que los equipos de tres participantes deben adivinar el orden de nueve palabras, fue descubierto por forzar las reglas.

Así, especulando con el resultado en simultáneo de los rivales, prefirió tardar más de cuatro segundos en arriesgar una respuesta, para que de esta forma no perdiese el turno y, como el confesó, arriesgarse a perder los segundos ganados.

"Mejor mejor", dijo cuando perdió su juego a sus dos compañeros, al especular con esta maniobra.

Sin embargo, le salió mal, ya que la producción del programa lo sancionó, y así se lo comunicó el conductor Roberto Leal.

“Javier, realmente habrían sido cinco aciertos, pero el último te lo tengo que dar como error porque acaba de ocurrir una cosa y es que has tardado más de 4 segundos en decir esa respuesta”, le dijo el conductor.

Y finalmente, al efectivizar la sanción, le dijo: "No se puede hacer esto, son las normas del programa, no había pasado nunca, pero son las normas de Pasapalabra. Entre otras cosas, cuando tenés un reloj es para que no se hagan posibles estrategias a la hora de guardar ese resultado. Por lo tanto, lo siento mucho son cero aciertos para el equipo naranja”.