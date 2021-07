La tercera temporada de Masterchef Celebrity encenderá pronto las hornallas

La final de la segunda temporada de MasterChef Celebrity fue hace tan sólo 10 días, pero el público seguidor ya piensa en la próxima temporada del reality show de cocina en Telefe.

En la primera temporada se consagró como ganadora Claudia Villafañe y, en la segunda, Gastón Dalmau, quien compartió la final con Georgina Barbarrosa.

Ya está más que confirmado que el mismo trío de las ediciones anteriores formará parte una vez más del jurado para la nueva edición del reality. Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis pasaron a ser tan estelares como los famosos convocados y se ganaron su lugar propio en el ciclo.

Muchos nombres resonaron como posibles participantes de la tercera temporada. Algunos de los que se especulan: Jésica Cirio, Sofía "Jujuy" Jiménez; el periodista de policiales Mauro Szeta; Andrea del Boca, Rodolfo Ranni (quien ya cocinó en televisión hace décadas) y Rodrigo Noya.

A su vez, también aparecieron los nombres del abogado Fernando Burlando, del influencer Santi Maratea y del cantante de cumbia Román "El Original".Una gran variedad de rubros, entre artistas, periodistas, deportistas, influencers y mediáticos, como es habitual en la dinámica del programa más visto de lo que va de pandemia.

El conductor del ciclo, Santiago del Moro, adelantó: "Hay una lista con mucha gente, para eso falta. Hay figuras nacionales e internacionales, muy pronto, como se dice en la televisión", sin aclarar demasiado.

Sin embargo, uno de los nombres que más suenan como la gran apuesta de la nueva edición es el de Wanda Nara. El propio Betular admitió que le encantaría tener a la empresaria y mediática frente a las hornallas. Pero las negociaciones para que Wanda viaje desde París, donde vive actualmente, todavía están en una etapa muy temprana.

Otro capítulo designado para los famosos que se autopostulan para ser parte del programa. El caso más reciente es el de Gloria Carrá que, en una entrevista radial, no dudó en decir al aire que tiene ganas de estar en la tercera temporada.

“Nunca me tentaron para MasterChef, pero cocino bien. Me parece que el formato está bueno, yo veía los de afuera, éstos no los vi”, dijo la actriz. "Me parece que es divertido”, avisó a los productores que quieran escucharla.

Más para el sur del país, y aún sin confirmación oficial, el boxeador Jorge “Locomotora” Castro sería uno de los primeros en la lista de los nuevos convocados.

“Quería saber si hay algún maestro cocinero que me enseñe a cocinar, porque voy a estar en MasterChef. Sé cocinar, pero si me enseña un poco mejor. Un abrazo para todos”, reveló desde sus redes sociales.

Por ahora son nombres hipotéticos, fechas posibles y proyectos en marcha. La tercera temporada de MasterChef Celebrity que, en un principio estaba pensada para comenzar a grabarse en agosto o septiembre de 2021, por ahora, al parecer se postergará más hacia fin de este año.