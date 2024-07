La alegría por el triunfo de la Selección Argentina en la Copa América se vio opacada por un nuevo escándalo mediático.

Silvina Riela, madre del futbolista Alexis Mac Allister, criticó duramente a su exnuera, Camila Mayan, generando una fuerte reacción por parte de esta última.

EL TENSO CRUCE ENTRE SILVINA RIELA Y CAMI MAYAN

En una entrevista con "Socios del Espectáculo" (El Trece), Riela expresó su descontento con la forma en que Mayan abordó su separación de Mac Allister. "Conocés a las personas cuando se van", dijo, sugiriendo que el comportamiento de la influencer revela más sobre su carácter.

Riela también destacó que el silencio familiar fue una estrategia para manejar la situación, ya que "la exposición de Alexis" los había llevado a vivir situaciones similares en el pasado. "El silencio nos ayuda. Sabemos que hay cosas que hay que dejarlas rodar y con el tiempo se van acomodando", puntualizó.

Por su parte, Mayan no tardó en responder. Durante su programa "Patria y familia" en Luzu TV, la influencer se indignó al hablar sobre "personas víboras" que "hacen cositas" y rompen los códigos. "A veces la gente hace cositas, y está todo bien porque no me debés nada. Siento que hay códigos que a veces se rompen", dijo en vivo.

Este cruce de declaraciones generó un amplio debate en las redes sociales, donde seguidores y detractores de ambas partes expresaron sus opiniones.