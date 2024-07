La panelista Yanina Latorre criticó duramente a Silvina Riela, la madre del futbolista Alexis Mac Allister, por sus acciones antes del partido de la Copa América 2024.

Latorre, durante su participación en el programa "No tienen solución" de Bondi, apuntó contra Riela por llamar a su hijo para que la socorriera en la previa del encuentro donde se registraron graves incidentes.

Además, la también periodista cuestionó la organización del evento, señalando que en Estados Unidos la gente suele comportarse de manera más ordenada a diferencia de lo ocurrido en Argentina, donde mucha gente se infiltró sin entrada. "Acá se metieron por los conductos de aire, se subían a los paredones", detalló.

Latorre indicó que los futbolistas estaban "preocupados" porque sus familiares no podían ingresar al estadio, pero consideró que "no hay que molestarlos" en esos momentos. "Yo soy más del concepto de que no hay que molestarlos", afirmó.

La panelista fue especialmente crítica con la actitud de la madre de Mac Allister, a quien calificó de "intensa" y "rompehuevos". "Qué pesados los familiares de los jugadores estar molestándolos", cuestionó.