CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La actriz y cantante Brenda Asnicar despertó la preocupación de sus seguidores en las últimas horas, luego de que publicara un video bailando que fue eliminado a los pocos minutos.

El motivo de la eliminación del posteo, aseguraron sus seguidores, fue la presencia de un plato con "sustancias" que se dejaba ver de fondo en la imagen, la cual, parecía, una línea blanca colocada junto a una tarjeta.

En la historia de la polémica se puede observar a Asnicar bailando con una amiga, con anteojos de sol y una copa de bebida en la mano, y no fueron pocos quienes advirtieron por el supuesto estado de la ex Patito Feo.

"¡Brenda Asnicar necesita ayuda! Coincido", publicó la periodista Pilar Smith en su cuenta de Twitter, adjuntando una captura del video en la que se ve el plato con lo que se presume, es cocaína.

"Brenda Asnicar publicó unas imágenes y luego las borró. Muchos dijeron que fue porque se veían sustancias. No se sabe si en los videos estaba haciendo una performance, pero no se la veía muy bien, no se la veía en sus cabales", aseguró en Intrusos Adrián Pallares.

Por su parte, Rodrigo Lussich remarcó que el video "estaba acompañado de una foto que es complicada de mostrar porque estaríamos haciendo apología al delito".