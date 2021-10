Belén, la segunda eliminada de Bake Off, apuntó contra un ex compañero: "Las apariencias engañan"

Belén Pérez fue la segunda eliminada de Bake Off, el reality de pastelería que se emite por Telefé. Si bien supo sorprender a los jurados con sus preparaciones, no logró seguir en el programa por su poca práctica con las técnicas y las decoraciones.

Ya fuera de la competencia, la ex participante habló de la relación que mantuvo con sus compañeros y aprovechó para aclarar que no todo lo que se ve en pantalla es como parece. En este marco, apuntó contra Facundo Tarditti, quien es uno de los preferidos de la audiencia, pero al parecer no es tan "compinche" como parece.

"Todos nos llevamos súper bien, y tenemos muy buena relación pero hay grupitos”, dijo y añadió: "No tenía mucha relación con Facundo Tarditti. Él tiene muchas fans, pero es más reservado y distante. Mira más de afuera”.

Luego comentó que Facundo “se acerca a los que le parecen” y que no “pegó mucha onda”. Además, advirtió que “en el grupo es el más cerrado, no parece del grupo el que piensa somo todos compañeros. Las apariencias engañan”, advirtió Pérez.

Finalmente, sobre el jurado indicó: "La que me daba más miedo era Pamela Villar, es súper exigente y estricta a pesar de su modo tan dulce, te clava los ojos y siendo tan sofisticada, te sentís un horror. Dolli es la más dulce, pero no es mala, lo hace para cuidarnos, y a Damián Betular te lo querés llevar a tu casa".