La comodorense Kalia Manzur continúa su participación en Bake Off Argentina, y buscará seguir avanzando en el certamen tras atravesar la segunda semana de eliminación en el reality

Durante la edición de este lunes la oriunda de Chubut debió realizar una preparación con alcohol.

En ese contexto, Kalia decidió cocinar un bizcochuelo de coco relleno con crema de ananá, crema de coco, granadina con almibar de ron y salsa de granadina, ron y ananá cubierta en chocolate blanco.

Luego de un fin de semana donde la participante de la ciudad estuvo a punto de quedar eliminada, este lunes tuvo una actuación criticada por los jurados.

"El baño no se ve bien, el ananá está verde, y la salsa... no me gusta la consistencia si bien hay buen sabor", dijo Pamela Villar.

Por su parte, la experimentada Dolly Irigoyen dijo que "hay que intentar caramelizaciones. Ahí vas a hacer que la fruta espese más su favor".