La comodorense Kalia Manzur avanza a paso firme en Bake Off Argentina, y buscará seguir avanzando en el certamen tras pasar sin sobresaltos la primera gala de eliminación del pasado domingo.

Durante la edición de este lunes, en el marco del desafío creativo que estableció como ingrediente obligatorio el chocolate, la oriunda de Chubut preparó una tarta con harina de almentras con cárdamo relleno de una ganache de chocolate semi amargo, con cardamomo y un baño espejo de chocolate con café y cardamomo dedicada a sus abuelos

Luego de transcurrido el tiempo establecido por el programa para que cada participante prepare su plato, Kalia lo presentó ante el jurado obteniendo una respuesta negativa.

"Te aseguro que el domingo voy a seguir teniendo el sabor a cardamomo. Hay buenas ejecuciones, buenas texturas, pero regulemos sabores", le dijo Damián Betular tras probarlo.

Por su parte, la experimentada Dolly Irigoyen consideró que el mismo "sin lugar a dudas es una tarta con cardamomo. Espejo no hay, hay una ganache... no hay balance y me parece que le faltó otra crema, otra textura como para suavizar. Y las declaraciones... ¿quieren simular qué? hay que usar la imaginación", mientras que Pamela Villar aseguró que "tiene mucha personalidad, pero faltaría la sutileza en los sabores y la decoración".

Además, la comodorense fue una de las tres participantes advertidas por los especialistas de cara al domingo por su mala performance en la prueba de hoy.

"Me encanta tu energía y personalidad, pero a veces tenés que regularla. Empezá a ver de qué manera podes ser más sutil con los sabores, y creo que te va a ir mejor", fue la advertencia recibida por parte de Villar.