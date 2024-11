El pasado miércoles por la tarde, Wanda Nara protagonizó un escandaloso encuentro con Mauro Icardi que habría afectado su futuro laboral.

Según trascendió este jueves, la empresaria no sería tenida en cuenta para la programación de Telefe del año que viene.

“Lo que a mí me dicen desde el canal de la familia es que ella no tendría lugar en la programación del 2025”, afirmó Daniel Ambrosino al aire de A la tarde (América).

El panelista no se guardó nada e indicó que “eso no es lo peor. Lo que me dicen concretamente desde Telefe, con información también de la productora Kuarzo, acá estoy metiendo a Gran Hermano. Wanda lo que necesita es demostrar que se tiene que quedar trabajando en Argentina, por lo cual necesitaría tener un trabajo firme porque Bake Off ya está grabado, se terminó”.

Wanda Nara rompió el silencio y contó su verdad tras el polémico encuentro con Icardi: "Yo no hice..."

“La programación de verano, obviamente, en Telefe es Gran Hermano. La relación con Wanda estaría en la cuerda floja por más que salgan a desmentir la información. Lo que me dicen es que no están de acuerdo con todo este escándalo que está mediatizándose con respecto a lo que publican y después borran Wanda e Icardi”, explicó Ambrosino, sorprendiendo a todos sus compañeros.

"Wanda habría pedido estar en el debate de Gran Hermano en el lugar de Marina Calabró o algo parecido dentro del panel de GH y lo que me dicen es que la respuesta fue un rotundo ‘no’ porque en ese lugar quieren una periodista, que sería Marina Calabró”, cerró el periodista, quien detalló que el pedido de la conductora no prosperó y su futuro en el canal está complicado.

El hermano de Mauro Icardi hundió a Wanda Nara y "celebró" su romance con L-Gante: "es problema..."

Con información de América Tv y TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR