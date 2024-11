Callejero Fino, el famoso intérprete de cumbia RKT, anunció en un video en sus redes sociales los motivos de su salida del reality de pastelería Bake Off Famosos.

“Como todos ya saben, no voy a formar parte de Bake Off porque tengo otros compromisos y por cuestiones laborales no voy a poder estar más”, exclamó.

Y agregó, con un mensaje a los demás participantes: “quiero agradecerles de todo corazón a mis compañeros, a toda la gente del piso, del canal y de Telefe que me trataron excelente. La pasé muy bien en la carpa, pero por cuestiones laborales no voy a poder estar más, les mando un fuerte abrazo a todos”, resaltó el artista.

"De la mano": se filtró una picante foto que confirmaría el romance entre Gastón Edul y una famosa actriz

Finalizando con sus declaraciones, Callejero Fino sintetizó: “más que todo, quería agradecerle a toda la gente que está del otro lado bancándome y que tiraron la positiva desde el minuto cero. Muchísimas gracias a todos”.

Cabe recordar que el miércoles pasado, Wanda Nara también habló del tema y aseguró que no habrá gala de eliminación. “Les quiero comunicar que Calle decidió abandonar la competencia por motivos laborales. Ustedes más que nadie saben los horarios extensos que tenemos de grabación. Por eso hoy no habrá eliminación”, explicó.