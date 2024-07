La vida de Andrea Rincón dio un giro inesperado desde hace algun tiempo, cuando quiso alejarse de los escándalos mediáticos, algo que caracterizó su carrera desde el inicio. En esa introspección, la actriz se encontró con el evangelismo, religión a la que apostó y hasta se bautizó a fines del año pasado. Como si todo esto fuese poco, ahora se lanzó como cantante cristiana.

La canción original se llama "Si tu presencia conmigo no va" y es de un grupo musical cristiano de República Dominicana llamado Oasis Ministry. Más de un millón de seguidores de la actriz la felicitaron por su cambio de vida, mientras que otros se mostraron sorprendidos por su talento vocal.

Hace poco más de medio año, Andrea había dado detalles de este cambio rotundo que dio en su vida: “Hace rato que voy todos los domingos a la iglesia, pero no es lo mismo tomar la decisión uno, y lo sentí a flor de piel. Me pasó algo tan maravilloso. De la iglesia y la religión que yo conocí en algún momento no me gustó ese Dios que me habían presentado y me alejé”, dijo.

Y, entre lágrimas, cerró: “Me pasaron cosas, en algún momento dejé de creer hasta que no me quedó otra que creer. Vino Dios y me puso una piña en el mentón”.