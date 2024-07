Este lunes se llevó a cabo la entrega de “premios consuelo” en Gran Hermano por Telefe, donde se destacó a varios participantes por sus contribuciones al programa. Sin embargo, la situación más sorprendente se dio al momento de premiar la "mejor pelea".

Después de que el conductor Santiago del Moro anunciara que los ganadores eran Juliana “Furia” Scaglione y Federico “Manzana” Farías, la encargada de entregar el premio fue Costa, una de las analistas del ciclo.

Inesperadamente, cuando la panelista intentó abrazar a la concursante, Furia se alejó y puso cara de estar muy molesta.

El video del desprecio no tardó en viralizarse y muchos usuarios coincidieron en que la concursante no había perdonado a Costa por la forma en que había opinado sobre su manera de ser en el reality.

“¿Cómo van, Furiosos? Bueno, yo creo que no me tengo que ganar este premio, sino el premio por los 17.2 de rating. Gracias porque me encontraron. Gracias a la producción. Por más que todos ustedes se rían, creo que todos fueron protagonistas y no solo yo”, arrancó diciendo Furia cuando recibió el premio.

Y concluyó: “Gracias a todos los streamers por hacer campaña en mi contra y a todos mis compañeros por hacer campaña en mi contra. Ya me tienen afuera. Así que si me tienen afuera, saben cómo me pongo”.

La palabra de Costa

En Intrusos (América TV) entrevistaron a Costa, quien sorprendió con una particular visión del desplante de Furia.

"Ella se lo dio como diciendo 'el premio es tuyo, porque vos fuiste el mejor participante'. Pero en ese momento todos quedamos así... pero se lo devolvió y se abrazaron, todo divino", aseguró primero la también panelista de Corta por Lozano (Telefe) sobre la decisión de Furia de entregarle el premio a Del Moro.

Y sobre su cruce, destacó: "No la quise abrazar. Yo quería que entre en plano. Estaba preocupada por el tiro de cámara, nada más. Pero no la quería abrazar, la quería acomodar, meterla para la cámara".

Sobre si quedó cierta tensión con la ex participante, Costa remarcó: "No, si ella antes del aire vino y nos saludó a todos. Es como vintage (el conflicto), ya terminó el programa, ya está".

La explicación de Costa es muy diferente a la que aseguraron los integrantes de Intrusos. "Esta no es la Costa que yo conozco, pero la entiendo", dijo Marcela Tauro. Y Pampito, panelista del ciclo, sumó: "Me contaron que con el desplante Costa quedó re caliente".