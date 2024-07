Cande Tinelli subió una foto "hot", lanzó una polémica frase y la destrozaron: "Mis kilitos de.."

Cande Tinelli, hija del reconocido conductor Marcelo Tinelli, volvió a ser blanco de críticas por su aspecto físico después de publicar una foto en bikini en sus redes sociales.

Sin embargo, la mediática artista no se quedó callada y respondió con contundencia a los comentarios.

En su publicación, Cande escribió "Con mis kilitos de más, a mantener el bronceado", en referencia a su figura.

LA FOTO EN BIKINI DE CANDE TINELLI QUE DESATÓ UN ESCÁNDALO

Esto desató una ola de críticas, con mensajes como "¿Sos tarada o solo practicás? Digo, por la historia que subiste. No vaya a ser que se mate alguien por tu culpa, ¿no?".

Lejos de dejarse amedrentar, Cande respondió de forma tajante: "Sos vos tarada, creo. ¿O no viste mis historias hablando de trastornos y de cómo se contradicen los comentarios? ¿Qué parte no entendiste? No seguiste el hilo. Es irónico por los comentarios que me dijeron anteriormente. No saquen de contexto las cosas, giles. Tarada la que no lee bien o habla sin saber, como esta chica".

La joven artista habló en varias oportunidades sobre haber sufrido bulimia y anorexia, y ha denunciado los mensajes que recibe sobre su cuerpo cuando publica fotos en ropa interior o bikini. En este sentido, Cande resaltó que "no hay que dejarse influenciar por las opiniones, porque son miradas y visiones ajenas que exceden a uno".

Pese a las críticas, Cande también recibió muestras de apoyo de sus seguidores, quienes la respaldaron por su firmeza al responder a los comentarios negativos. "Pasa que si sos flaca no podés tener inseguridades parece", le dijo una seguidora, a lo que Cande respondió: "Nooo. Jamás. Ni se te ocurra porque te matan, amiga".