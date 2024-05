Juliana Scaglione volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de confirmar que ahora jugará en contra de Emmanuel, su gran compañero en la casa de Gran Hermano.

Todo se dio a conocer anoche cuando Furia estaba en la habitación junto a Bautista, Zoe, Nicolás y Florencia. Mientras disfrutaban de algunas golosinas, la atleta le propuso un inesperado acuerdo al uruguayo, quien dejó ver su sorpresa: “Enviá la palabra Emmanuel al 9009, ahí está, ¿hacemos? Me dijeron que en 24 horas puedo cambiar la vida de todos”. “¿Salió un cambiazo? ¿Sale Mauro y entra Emma?”, le consultó ante el comentario de su compañera, quien dejó en claro la declaración de guerra hacia el estilista cordobés.

Defensivo ante el comentario de la jugadora, el uruguayo se excusó y señaló: “Yo no lo re cag… a voto, podría haberlo hecho”. Por su parte, ella le comentó que pensaba que había sido él y sus aliados, conocidos como Los Bros, que habían planificado ir contra el peluquero. “Se llega a quedar Emma y le arranco todos los pelos”, continuó la deportista en contra de su amigo, quien hasta hace poco le fue leal dentro del reality.

Una vez más, esto despertó la curiosidad de los presentes en la habitación quienes volvieron a consultarse al respecto. “Sí, tanto que lo votaban ahora van a ver cómo se va de una patada en el ort… de acá”, expresó, con un tono elevado de voz, mientras continuaba acostada en su cama. Esto generó que el músico comenzara a reír, lo cual no le gustó para nada a la pelirrosa. “¿Qué? ¿Tenés ganas? Si querés te subo a una placa con Emma y conmigo, ¿querés venir a comer el sábado?”, amenazó Furia al participante, cuyo rostro volvió a mostrar una expresión seria y le respondió que no quería ir a la placa.

Además de dejar en claro su flamante rivalidad con Emmanuel, la estratega dejó en claro que gracias a ella seguía en pie el certamen. “¿Qué estamos haciendo distinto que no venimos haciendo hace cuatro meses”, comentó el uruguayo mientras sus compañeros señalaban que no había problemas nuevos para continuar en las próximas semanas. Como era de esperarse, esto no le gustó nada a la competidora, quien recapituló el gran trabajo que se pone al hombro para realizar cosas que sirvan para la trama de esta edición.

“¿Por qué miras las cosas tan mal? Para mí están re equivocados. Todo bien, pero yo subo contenido todos los días, Virginia también”, lanzó a los jóvenes con quienes compartía la habitación y, en dirección al intérprete, señaló que “no es por pelearte, pero desde mi sinceridad, este programa lo da todo porque estamos nosotras acá adentro”.

“No, pero…”, intentó señalar Florencia Regidor, quien fue abruptamente callada por la doble de riesgo, quien le aseguró que no comprendía el motivo detrás de su razonamiento. “No entiendo por qué pensás así”, sentenció la mediática desde su lugar.

Fuente: Infobae