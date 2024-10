La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), encabezada por el secretario general Pablo Biró, emitió un comunicado este lunes para advertir sobre vuelos que no estarían garantizados a partir del mes de diciembre en medio del conflicto entre el Gobierno Nacional y los trabajadores de Aerolíneas Argentinas.

A través de la cuenta oficial de APLA en “X”, el gremio dio a conocer que “tras más de dos meses sin diálogo y sin respuesta a nuestras demandas de recomposición salarial, nuestros sueldos, que no se ajustan desde mayo de 2023, continúan deteriorándose”.

Y manifestaron que pese a las “medidas alternativas” y a la difusión del conflicto en los aeropuertos: “la empresa sigue ignorando nuestros reclamos”.

Villarruel en Neuquén: en línea con Bullrich, pidió asegurar la estabilidad jurídica y la paz social

“Es crucial que cada piloto realice acciones individuales para enfrentar colectivamente esta situación. La falta de pilotos por vencimiento de instrucción ha llevado a la cancelación de numerosas operaciones. Aun así, la empresa ha decidido desoír nuestros reclamos e incurrir en graves incumplimientos convencionales a diario, con lo cual nos obliga a intensificar nuestras medidas, que implican que en diciembre no esté asegurado el cumplimiento de las operaciones de vuelo”.

Finalmente, cuestionaron la falta de “capacidad profesional para desempeñarse en ese cargo” del gerente general, Fabián Lombardo, y del sugerente, Juan Pablo Alvarado, por su “falta de experiencia”.

“Por eso no es extraño que no haya un Plan Estratégico que tenga un análisis profundo y profesional acerca de las rutas que operamos y tomen cotidianamente decisiones nocivas para nuestro futuro. La situación es extremadamente compleja. Con compañeros suspendidos y sancionados, es evidente que debemos profundizar el reclamo. No vamos a claudicar. Diciembre será un mes clave”, concluyeron.

Victoria Villarruel llegó a Neuquén y visitó la Legislatura

Con información de APLA, editada y redactada por un periodista de ADNSUR