Juliana Scaglione, conocida como “Fueria” no deja de generar polémica adentro y afuera de la casa de Gran Hermano. Tras su pelea con Mauro, ahora, la jugadora más osada del reality, maltrató a Florencia Regidor, la pareja de Nicolás.

En las últimas semanas, fue sancionada ya que maltrató a Mauro y, a pesar de la advertencia que le dio el dueño de la casa, volvió a protagonizar una pelea; en esta ocasión, se desquitó con Florencia, que terminó llorando.

“Si hiciste un casting de mierda que te molestó, jodete, no es mi culpa", se la escucha decir a Furia luego de que la producción de GH les mostrar los castings a todos los particiantes. Y además le avisó: “Si te molesta mi fama, lo siento”.

Minutos despues, Florencia se fue a la habitación y se puso a llorar. “Furia me trató como el orto recién. Le pregunté algo y me dijo no sé qué. Que si mi casting había sido una mierda que no es problema de ella”, le dijo Regidor a Mauro Dalessio y a Darío Martínez Corti.

Ambos trataron de consolarla y advertirle que “Furia juega de esa manera”.

Cómo fue la pelea con Mauro

Días atrás, Furia también protagonizó una fuerte discusión con Mauro, quien era su pareja en la casa. El cruce fue tan fuerte que recibió una pena histórica: Juliana irá a placa de nominados hasta el final de su estadía.

