CAPITAL FEDERAL - Martín Cirio hizo graves acusaciones contra "El Dipy" por una polémica canción y luego de ese duro enfrentamiento no resistió al archivo que los usuarios de redes sociales descubrieron. Es que en Twitter comenzaron a viralizarse mensajes en donde lo acusan de ser pedófilo.

“Este enfermo es, cuando menos, PELIGROSO, hay que extinguirlo #MartinCirioPedofilo”— Duck Bullrich on Twitter Link Duck Bullrich on Twitter

Usuarios de la red social del pajarito se encargaron de recolectar una infinidad de Tweets que el youtuber fue realizando a lo largo de los años y donde expone casos de pedofilia. Esto generó que el hashtag #MartínCirioPedófilo se volviera tendencia en redes este miércoles por la noche.

Es que los mensajes que posteó en años anteriores son repudiables: algunos de ellos manifiestan frases como: “Desearía estar con esos niños, desnuda”.

Usuarios de Twitter no dejaron pasar esto e inmediatamente plantearon sus descargos y repudio total: “Todos sabíamos que La Faraona era un rancio, pero esto ya es mucho, no puedo creer que gente como esta triunfe” o “Esto no es humor. Sacar una foto de un jardín lleno de niños y luego poner esto... humor? Este tipo es un degenerado”.