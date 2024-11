Marcelo Tinelli mostró un momento oscuro y doloroso de su vida, al compartir durante una entrevista cómo fue la pérdida de su primer hijo, fruto de la relación con Soledad Aquino.

El conductor estuvo invitado a la Noche de Dante, programa emitido por Canal 13 con Dante Gebel. Tinelli, siempre al frente de una actitud alegre, dejó ver su lado más vulnerable al contar que perdió un bebé momentos antes del nacimiento.

Según explicó el conductor, su hijo hoy tendría 38 años. Con mucho dolor, recordó el momento muy conmocionado.

“Lo tuve en brazos, ya muerto”, recordó Tinelli con dolor. “Yo perdí un hijo de 8 meses con Sole. Creo que eso nos marcó a ambos y podría decirte que ese fue un momento de infierno”, lanzó él luego de que Dante le preguntara cuál fue una de las situaciones más difíciles que le tocó atravesar.

Incluso, Marcelo hizo una conexión entre ese primer bebé -fruto de su relación con Soledad Aquino- y Lorenzo, el nene que tuvo con Guillermina Valdes. “Mi último hijo nació de 8 meses. Lo tuvieron que sacar antes porque no sé qué le pasaba a la placenta”, indicó el conductor.

En 2022, Soledad Aquino dio algunos detalles de su separación de Marcelo Tinelli y fue tajante. “No te voy a mentir, al principio fue un horror: lloraba todo el día, iba a terapia todos los días. Nunca pensé en separarme. Estaba enojada cuando ponían ‘la ex de Marcelo’. Y decía: ‘Pucha, yo soy Soledad Aquino’”, explicó en el programa Mamás Felices.

La madre de Candelaria y Micaela Tinelli aprovechó el espacio para recordar cómo fue el inicio del romance entre el conductor y Paula Robles: “Me agarró un día y me dijo que no me amaba más. Tenía todo el derecho de estar con alguien que veía todo el tiempo, porque la veía más que a mí. No puedo mentir porque fue muy inmediato. No lo dejaba entrar a casa al cumpleaños de las chicas.”

Recientemente, en una entrevista para Socios del espectáculo (eltrece), Soledad comentó que Marcelo conoció a la mayoría de los novios que ella tuvo. Sobre esto, detalló que nunca fue celada por parte del papá de sus dos hijas.

