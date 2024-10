Mirtha Legrand presentó en su programa de televisión a Milett Figueroa, la actriz que actualmente se encuentra en una relación con Marcelo Tinelli.

Con la picardía que la caracteriza, la diva de los almuerzos le hizo picantes preguntas sin rodeos, que la artista contestó con humor y alegría.

La figura peruana es jurado del Cantando 2024, y se muestra feliz junto a Marcelo Tinelli en sus redes sociales.

“Milett es con t final, ¿no?”, le preguntó la conductora de La Noche de Mirtha a la joven. Acto seguido, Figueroa le deletreó el nombre y destacó: “Es Milett con doble t”.

Con humor, Legrand le retrucó poniendo en escena al presidente de la nación, Javier Milei: “¿Nadie se confunde y te dice Milei?”.

Y la invitada le respondió revelando el origen de su nombre: “Toda la vida se confundieron. Me dijeron muchos nombres. Pero Milett es un nombre que me lo puso mi papá. Es árabe porque mi abuela es palestina. Tiene un significado mixto: Miguel y Milett”.

Tal es así que, con la sinceridad de Milett, Mirtha quiso sabre más e indagó sobre el pasado de Figueroa: "Yo leí tu currículum y tuviste varios novios, Milett". En tanto, ella respondió: "Tuve tres novios", pero la Chiqui prosiguió: "Tenemos varios ahí anotados, eh". Debido a esto y a las risas que se generaron en el resto de la mesa, la novia de Tinelli respondió: "No, pero la verdad que nunca me había enamorado de esta manera. Los anteriores fueron, como se les dice en Perú, enamoraditos de juventud, que a los 18/20".

"¿Se van a casar o no? ¿Te propuso casamiento?", interrumpió Mirtha a su invitada con esta pregunta que nadie esperaba. Milett, sincera y sin miedo, manifestó: "No hemos hablado de casamiento, pero estamos viviendo un momento hermoso que queremos disfrutar y si no se da, al final se agradece igual también el amor, porque el amor creo que es lo más importante finalmente, ¿no?".

Tras esto, Milett Figueroa y Mirtha Legrand cambiaron de tema y comenzaron a hablar del "Cantando 2024", programa en el que ella es jurado junto a personalidades como Nacha Guevara. De hecho, aseguró que ella así consigue aprender más de lo que esperaba.

Con información de Revista Paparazzi y Minuto Uno