En las últimas horas, la previa de la Gala de Eliminación de Gran Hermano quedó en un segundo plano luego de viralizarse un video que tiene como protagonista a Federico ’Manzana‘ Farías.

Mientras se encontraba en la habitación junto a Bautista Mascia, Denisse González y Martín Ku, “Big Apple” se refirió a la sexualidad de Emmanuel Vich, el estilista que vivió en Comodoro.

Todo comenzó cuando Bautista y Martín hablaban del cordobés, acerca de sus enfrentamientos con distintos integrantes de la casa, tanto en plan de diversión como en un escenario de conflicto. “Para mí aprovecha la condición que tiene y a ustedes las mujeres las bardea, busca el cruce”, acotó Manzana. “¿Cuál sería su condición, amigo?”, le preguntó Bautista.“¿Vos me entendés cuando te digo?”, replicó el músico.

El uruguayo, indignado, le respondió: “Buscá la manera de decirlo que no sea nada ofensivo, boludo (…)". "No puedo decirlo. Por algo se los cuento en confianza. No se lo voy a decir a él así, ¿me entendés?”, indicó el cantante.

"¿Qué sería su condición, que es gay?”. “Y si", finalizó Manzana, dando por finalizada la conversación y generando una ola de duros comentarios en su contra en las redes sociales.

LAS REDES EXPLOTARON DE BRONCA CON EL COMENTARIO DE MANZANA

“Cae a placa y lo volamos, qué me importa que sea conocido o que tenga un tema de mier***”, expresó uno de los internautas. “¿Cuándo vamos a dejar de fingir demencia y vamos a cancelar a Manzana?”, señaló otro usuario en la red social.

En este sentido, otro joven escribió en un tuit: “Este Manzana cada vez se equivoca más, parece que no era tan bueno como algunos querían hacer creer”.