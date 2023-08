"Se cuelga de mis...": La fulminante respuesta de Mariana Nannis tras las polémicas declaraciones de Alex Caniggia

Una inesperada guerra familiar estalló esta semana y tuvo como protagonista inicial a Alex Caniggia. quien apuntó contra su mamá, Mariana Nannis, que lo echó del departamento que ella tiene en Buenos Aires, en donde él estaba viviendo con su pareja, Melody Luz, y la hija de ambos.

Este miércoles por la tarde, la mediática redobló la apuesta y fulminó a su propio hijo. En A La Tarde, Nannis se refirió a la pelea familiar con su hijo y su nuera, y fue picante en sus declaraciones.

"Jamás lo eché. Él se fue de común acuerdo", aseguró. Por su parte, acusó que su hijo junto a su pareja no dejaron el lugar en las mejores condiciones: "El departamento lo dejaron detonado y me vendieron los muebles que eran carísimos".

Consultada sobre porqué Alex se pronunció sobre el tema en este momento, la madre argumentó. "Habló ahora porque lo bajaron del programa. Se cuelga de mis tetas".

Finalmente, Mariana Nannis cerró la conversación con el periodista con una frase fatal. "Desde el año 2012 que Charlotte y Alex vienen en el Faena. Ya me hice cargo de mis hijos. No me voy a hacer responsable de cada uno de sus polvos" , remató.

Más temprano, el exparticipante de El Hotel de los Famosos, estalló en furia contra su madre por haberlo desalojado del departamento a él y a su novia embarazada. En ese contexto, el joven dijo que su madre "es una lacra".

"¡Me echó! Nos reputeamos. Le dije ‘¡metete el depa en el orto!’. Me mudé. A todo esto lo peor de todo fue que cuando vino nunca vivió en el departamento y no solo eso", reveló sobre la interna.