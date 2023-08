Alex Caniggia explotó de bronca contra Mariana Nannis y lanzó una fuerte acusación: "Me echó del departamento..."

Alex Caniggia está atravesando un gran momento en su vida, luego de la llegada de Venezia a su vida. En las últimas horas, el conductor sacó su furia y dio a conocer que Mariana Nannis lo echó del departamento en el que vivía con Melody Luz, a días de que su novia diera a luz.

Con su característico tono, el mediático y reciente padre, se mostró indignado por la actitud de Mariana y la falta de empatía con su situación: “Storytime de cómo mi vieja me echó del departamento. Esto es muy fácil, lo voy a resumir rápidamente”, comenzó relatando para su cuenta de Tik-Tok.

El mediático expuso parte del diálogo que mantuvo con su mamá en esos días. “Listo, ¿a qué venís?”, le consultó a su mamá, que le respondió que tenía un asunto que atender: “Voy por el divorcio con tu viejo”. “Listo, perfecto. Me llama y me dice ‘en tres días, llego. Tenes que irte del departamento’”, reveló sobre el episodio que desencadenó su furia.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

“Digo, ‘tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana o la otra como mucho’. Y así fue, parió a los 10 días. ¿Qué hizo? Me echó del departamento”, lanzó, enojadísimo con la actitud de Mariana.

“Le dije: ‘Te alquilo un departamento. ¡Me hacés mudarme con todas las cosas, mi jermu esta embarazada, ya viene la beba!’”, explicó sobre lo que le propuso a su mamá para no exponer a su novia embarazada a una mudanza. “Me echó, nos reputeamos. Metete el depa en el o***. Me mudé, tomá el departamento”, confirmó el conductor.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

“A todo esto, lo peor fue es que cuando vino nunca vivió en el departamento. No solo eso, sino que yo venía pagando las expensas y cuando me echa, escuchen bien, me echa y después, el abogado inútil que tiene lo llama a mi representante y le dice: ‘Che, ¿Alex puede seguir pagando las expensas?’. Y yo me quedé como ¿What?”, agregó Caniggia, confundido.

“Aparte, ni siquiera se preocupó en ver la panza, en ver a la nieta. No me felicitó, no felicitó a mi mujer. Nada. Nació y ella estaba acá. Ni siquiera vino a verla a la clínica. Un desastre”, le reprochó duramente.

Además, dio detalles de cómo está su relación con su mamá, tras ese conflicto. “A esto no se lo voy a perdonar a mi vieja nunca en mi vida, para mí ya no existe. Le hice la cruz”, sentenció en el video que difundió en sus redes sociales.