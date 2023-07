Antonio Gasalla no pasa por buen estado de salud y fue diagnosticado con demencia senil progresiva. Por este motivo se encuentra en un centro de rehabilitación para mejorar su calidad de vida.

En este sentido, su sobrino le mostró un video de la participación de Susana y Marcelo Polino, queridos amigos del humorista y tuvo una emotiva reacción. “Qué lindos están”, dijo Gasalla. Así lo reveló Polino en diálogo con la prensa.

“Estoy re contento porque me escribió el sobrino y me mandó un mensaje que le había mostrado el video del Martín Fierro y nos reconoció”, detalló a Socios del Espectáculo.

“Ay, Polino y Susana. Que lindos que están” señaló el actor y humorista.

Cabe señalar que el pasado 9 de julio, en el marco de los premios Martín Fierro, Gasalla fue reconocido por su trayectoria. De esta forma recibió un premio que fue recibido por Susana Giménez.

El emocionante mensaje de Susana Giménez para Antonio Gasalla: "Nadie te va a olvidar"

LA PALABRA DE SUSANA

“Yo tengo, gracias a Dios, el honor de recibir esto de Antonio que estuvo conmigo tantos años y me hizo pasar los días más lindos de mi vida, siempre riéndonos de todo, sin libreto, siempre inventando todo. Yo lo seguía, le hacía la segunda”, había dicho la actriz y conductora en los Martín Fierro.

“Me parece que es un actor inigualable, magistral, no va a haber otro como él. Además era un actor dramático, podía hacer cosas dramáticas. Cuando hacía La nena mala, que se tiraba por la ventana, el café concert, y más”, añadió Giménez.

“Antonio de mi corazón. Me gustaría que estuvieras viendo, No sé si estarás viendo esto, pero me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar de tu vida nunca más. Te quiero”, cerró.