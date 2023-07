Este domingo por la noche se celebró una nueva edición de los Martín Fierro desde las instalaciones del Hotel Hilton en el barrio porteño de Puerto Madero. Históricamente, la ceremonia vive un emotivo momento cuando se realizan diferentes homenajes a la trayectoria de diferentes personalidades del ambiente televisivo.

Por ejemplo, Mirtha Legrand, subió al escenario a darle el galardón a la trayectoria a Susana Giménez. Como siempre, estuvo presente el In Memoriam en honor a los artistas fallecidos durante el último año, hubo un momento exclusivo para recordar el Mundial de Qatar donde la Selección Argentina se consagró campeona del mundo y otro por los 60 años de Polémica en el bar.

Cerca del final de la gala llegó el momento de hacer un reconocimiento más. Marcelo Polino fue el encargado de subir al escenario para darle una premiación a Antonio Gasalla, quien se encuentra en observación tras ser diagnosticado con demencia senil progresiva. El periodista, como amigo y miembro de APTRA, le dedicó unas sentidas palabras al humorista.

“Hoy (Antonio) no está pasando un buen momento de salud, pero yo creo que las energías siempre llegan. En esta noche que APTRA ha decidido homenajearlo, Antonio es la televisión, él ama la televisión. Así que desde mi lugar, quiero acompañar este momento como amigo, como periodista, y decirle gracias Antonio por tu infinito talento, por tantas risas y por todo lo que nos diste. Gracias Antonio”, enfatizó Marcelo.

En ese momento pasaron un video en honor al humorista recordando sus mejores momentos a nivel profesional. Susana Giménez fue una de las que más se emocionó al verlo y al finalizar el material, fue ella quien subió a recibir el Martin Fierro a la trayectoria de Antonio. “Tengo el honor de subir a recibir este premio”, sostuvo la diva, compañera de desopilantes momentos junto al cómico en sus diferentes programas.

“Él marcó mi vida, siempre riendo. Yo lo seguía, le hacía la segunda en todo, y ya saben todo lo que hacía. Me parece que es un actor inigualable, magistral, no va a haber otro como él. Además era un actor dramático, podía hacer cosas dramáticas. Cuando hacía La nena mala, que se tiraba por la ventana, el café concert, y más”, enumeró.

En ese momento, no pudo evitar las lágrimas y emocionó a todos: “Antonio de mi corazón. Me gustaría que estuvieras viendo, No sé si estarás viendo esto, pero me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar de tu vida nunca más. Te quiero”, concluyó Susana ante el aplauso respetuoso y generalizado.

Días atrás, Polino había anticipado parte de este homenaje durante su visita a Intrusos y se había referido a la salud de su amigo, quien fue trasladado del sanatorio en el que estaba internado. “Ahora está en una clínica de rehabilitación y por suerte ya se puede parar. Recuperó bastante fuerza muscular en este tiempo”, comentó.