Este martes 8 de octubre comenzó el juicio contra Elián Valenzuela conocido en el ambiente como L-Gante. El artista enfrenta cargos de amenazas y privación ilegal de la libertad en dos causas en su contra. Además seguran que podría tener 12 años de cárcel.

De esta manera, se presentó durante esta mañana en el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Mercedes. Allí, el cantante llegó vestido de traje para la audiencia. En tanto, durante el comienzo de la jornada se conoció que que seguirá libre durante el desarrollo del juicio. Según expresaron no existe un peligro de fuga.

"Quedas ardida": el impactante récord sexual de Momi Giardina en tres días que sorprendió a todos

No obstante, en las horas previas, se filtraron impactantes audios del padre de L-Gante amenazando a un testigo en el caso, lo que generó incertidumbre.

"Qué haces Muelita, ¿cómo te va? Te soy sincero, yo no voy con vuelta. Vos me estás bolu… y yo no soy ningún chico, soy un viejo. Escuchame una cosa: si vos me estás pelot… y llamás a otros... ¡Mandalo en cana a Elian, la con… de tu…!”, expresó el hombre.

Y luegom lo amenazó: “¡Pero mandalo en cana (a L-Gante) si querés, pendejo c… ro..! Pero no me tomé de pelot… eh. ¿Estamos? Porque algún día vas a salir y nos vamos a recag… bien a trompadas. Te voy a romper todo traidor, falso cobarde. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo?”, lanzó.

Impactante incendio de un auto en medio de la ruta

EL TESTIMONIO DE L-GANTE

Durante la jornada del juicio se conoció el testimonio del acusado respecto a los dos casos. “Si bien no tengo tan en mente cuándo fue el día del choque, sé que fue en la noche de la peregrinación. Yo estaba con mi mujer, Tamara, y mi hija, andando por General Rodríguez. Atrás me seguía en un Mercedes mi amigo Luis Ibañez y lo acompañaba Julio Moyano”, indicó.

“En un momento que iba por la calle, pasa una mujer en una camioneta de una forma alborotada por adelante mío cuando yo tenía poco espacio porque había autos estacionados en la calle”, agregó. “Sabiendo que estaba la peregrinación, dije ´muy lejos no va a ir´. A una cuadra frenó, cuando la alcancé, me frenó atrás y bajé del vehículo para hablarle a la que conducía. Ahí me cerraron el vidrio, no pude dialogar y me volví al auto”, añadió.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

El cantante de Cumbia 420 sostuvo que “el auto no fue destrozado” y dijo que insultó a la otra persona. “También había policías que se cagaron de risa y me dijeron que me fuera, que me estaban viendo todos. Les hice caso y me fui, nunca más volví a ver a esta persona”.

A su vez, agregó: “Yo no discutí con esta mujer. No tuve oportunidad. Solo la insulte, en mi auto se hizo un rayoncito y en el de ella nada”. Por otra parte habló sobre la supuesta orden a sus amigos para atacar el vehículo de la mujer.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

"Yo no soy el patron de nadie. Nadie me obedeció ni soy nadie para que sigan mis órdenes. Que yo sepa, nadie tenía cuchillos, ni nada para destruir un auto. Si hablamos de una destrucción total, con solo puños no se puede generar eso”, mencionó

“Yo dije que abollaran, pero estoy en desacuerdo de que lo hicieran. Siempre quedo como el malo yo, pero quedé yo solo ocupándome de querer solucionar el problema. A mí esas cosas no me interesan, pero entendí que a ellos les puede servir más interpretar que hubo un conflicto. Yo mantengo la palabra de que no lo hubo”, indicó.

Con información de Noticias Argentinas y TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR