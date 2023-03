El fin de semana pasado, se llevó a cabo el Festival del Cosechador, celebrado en la localidad de Lavalle, provincia de Mendoza.

La presentación del Chaqueño Palavecino, prometía un show distendido, tranquilo y lleno de sus grandes éxitos. Sin embargo, estuvo colmado de polémicas.

Así lo hizo saber en redes sociales, Laura Rez Masud, periodista y conductora del evento.

“Quiero contarles algo. Muchos vieron mis historias y saben que yo anoche estuve haciendo la conducción en el Festival del Cosechador. Pasó algo que la verdad estoy indignada y lo voy a decir por las redes porque me la banco y porque no me importa nada lo que piense el señor Chaqueño Palavecino”, señaló.

Además, dijo que el reconocido artista de folclore, debía presentarse a las 00:30 horas, sin embargo, apareció dos horas después.

“Parece que no estaba en condiciones, no estaba para nada bien, se desapareció. Llegaron los músicos, nadie sabía donde estaba, qué le pasaba”, agregó. Y luego, dio a entender que estaría borracho.

De esta forma, señaló la mala actitud del Chaqueño Palavecino, quien hizo esperar a más de 10 mil personas que convocó el festival.

“Imaginate la gente, la desesperación, el enojo justificado, y nada tiene que ver la organización del Festival del Cosechador. Estoy enojada y con bronca porque sé lo que trabaja la gente del festival todo el año pensando en el artista, este hombre tenía contrato”, explicó Rez Masud.

Tras la situación inesperada, desde la organización del Festival intentaron estirar el festival. Sin embargo, Palavecino era el último artista, encargado de cerrar la noche.

“Había una grilla preparada. El señor estaba... y después dio un show… Sin palabras”, cerró molesta.