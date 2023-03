A casi 12 años de la tragedia aérea donde fallecieron 22 personas, cinco de Comodoro Rivadavia, la causa sigue sin condenados y podría prescribir, si es que no se convoca a los directivos de la empresa Sol a indagatoria antes del 18 de mayo.

El vuelo 5428 de Sol líneas Aéreas salió de Córdoba el 18 de mayo de 2011, hizo escala en Mendoza, Neuquén y debía aterrizar en el aeropuerto de de la ciudad petrolera, pero nunca llegaron.

Los peritos establecieron que el avión se estrelló por engelamiento severo entre las localidades de Los Menucos y Prahuaniyeu, en la provincia de Río Negro..

Durante estos casi 12 años la causa judicial pasó por distintas instancias. Entre ellas, la desestimación de la responsabilidad de los directivos de la empresa SOL en el desastre aéreo y cargando la responsabilidad hacia el piloto que también falleció en el accidente, ya que no respondió ante el engelamiento severo que sufrió la nave, según se planteó.

Pero al recurrir la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal, el 6 de marzo los jueces le dieron la razón a la querella. Ahora el Juzgado Federal de Bariloche deberá convocar nuevamente a indagatoria a los directivos del vuelo antes del 18 de mayo próximo. De no hacerlo antes de esa fecha, la causa prescribirá y las familias de las 22 víctimas quedarán sin justicia.

"La Cámara no sólo revocó la decisión de prescripción de la causa, sino que caratula al expediente con la calificación de pena máxima -25 años de cárcel- por el artículo 190 del Código Penal. Es que poner en riesgo un medio de transporte ya es delito, y acá además hubo una tragedia", explicó Juan Carlos Ruiz, padre de una de las víctimas y querellante, en contacto LMNeuquén.

"La Cámara también insta con la mayor celeridad a que el Juzgado Federal de Bariloche tome indagatoria a los directivos antes del 18 mayo", señaló e indicó que el temor es que no lo haga antes de ese plazo, porque en ese caso prescribiría la causa.

El querellante indicó que el avión no estaba en condiciones de salir ese día. “Su lugar era la tierra, nunca tendría que haber partido", sostuvo Ruiz.

E incluso señaló que el piloto no tenía "no tenía las horas de entrenamiento y simulación que debería haber tenido para actualizar los procedimientos. Había ajustes de la nueva versión del manual que no fueron tenidos en cuenta. La empresa lo sabía y no hizo nada”.

Pero además, detalló que“ había ciertas exigencias de la ANAC y la Secretaría de Transporte que no cumplió, como el sistema de comunicación. Fue una sumatoria de cosas que hicieron que el avión no esté en condiciones de que salga del aeropuerto", agregó.

Por lo que señaló que es incorrecto asegurar como lo hizo la justicia que las irregularidades detectadas no tuvieron incidencia en el desastre aéreo y que se trató únicamente de un obrar negligente del piloto.

"Buscó la realidad de lo que pasó en ese vuelo, porque en ese vuelo hay responsabilidad sobre el estado de la aeronave, que le quepa a quién sea para que no vuelva a suceder. Yo no quisiera otra tragedia. Quiero que se investigue y salga la verdad. Porque todo se tiene que pagar en la Justicia y en la tierra", concluyó.