Ángel, el ex asistente de Fátima Florez que supo acompañarla durante un corto tiempo, rompió el silencio y salió a contar “su verdad” sobre la relación que tenía su ex jefa con Javier Milei.

El joven denunció a la artista por falta de pago tras un año y tres meses de prestarle servicios “durante todo el día”. “Esperé el primer mes y no llego el sueldo, esperé el segundo mes y tampoco llegó el sueldo, esperé hasta ahora a diciembre y tampoco llegó nada. Lo que estoy haciendo ahora es un reclamo económico para que me arregle esto. Me debe cinco meses, tenía contrato hasta el cinco de marzo”, expresó en LAM.

“Con ‘Fati’ estuve un año y tres meses, supuestamente ahora están diciendo que no hay contrato. Ella me tiene que pagar lo que me tuvo en ese tiempo en negro. A mi abogada le están diciendo que no hay contrato. Me sorprende todo esto. Ella me pagaba en mano y lo de la temporada era en cheque. Yo estaba cuando ella me necesitaba, estaba disponible las 24 horas”, continuó.

Las indirectas de Fátima Florez contra 'Yuyito' González tras los rumores de separación con Javier Milei

Por otro lado aprovechó para lanzar munición gruesa y afirmar que el noviazgo entre Javier Milei y ella no era cierto. “La relación de Fátima con Milei nunca existió. Fátima inventaba todo”, planteó.

En ese sentido, el ex asistente añadió: “en Miami se pudrió todo con Javier", sin entrar en detalles.