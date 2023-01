¿Los salpicó?: Por una picante frase de Shakira, Piqué y su novia podría terminar su relación

Las rimas que lanzó Shakira siguen dando que hablar y todo indicaría que impactaron fuertemente en la relación de Gerard Piqué con Clara Chía. Medios españoles indican que la joven de 23 años y el exdefensa del FC Barcelona están pasando por una crisis a raíz de Music Session Vol. 53.

Desde los medios españoles, aseguran que una crisis pone en duda el futuro de la pareja. El show ‘Sálvame’ reveló cuál fue la frase que abrió la preocupación de Clara.

Según los periodistas de España, fue “Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques”, dando a entender que el exfutbolista habría intentado volver con la colombiana.

La patente del Twingo de Piqué generó furor en las redes: ¿Tenía un mensaje oculto para Shakira?

Por su parte, Chía Marti se mostró refugiada en la gran mayoría de los días desde el estreno del tema en casa de sus padres.

Por último, el medio “El Español” aseguró que Chía dejó el piso que compartía con el exfutbolista del Barcelona y habría regresado a la casa de sus padres.