Le clavaron las agujas: Una marca de relojes salió al cruce y fulminó a Shakira con una ingeniosa respuesta

Cambiaste un Ferrari por un Twingo, un Rolex por un Casio”, cantó Shakira en la Music Sessions #53, pero lo que era una sugestiva comparación terminó volviéndose una pesadilla.

Es que, como era de esperar, la respuesta de las firmas no tardó en llegar. Pasado el shock inicial, Casio lanzó: “Oye, ¿y este ataque gratuito?”, arrancó diciendo la firma relojera en su cuenta de Twitter. Luego, fijaron un mensaje contundente en su perfil: “Quizás no seamos un Rolex, pero al menos no nos han dejado por Clara Chía”.

Pero no todo quedó ahí. La compañía también posteó en su muro una serie de memes en busca de capitalizar las repercusiones de la canción en beneficio propio.

“Shakira, cambiar un Rolex por un Casio es cambiar un bien de lujo por algo sencillo, que queda bien con todo, con el que puedes jugar y toda la vida te acompañará. Hay que saber elegir bien”, cerró.

Por su parte, Renault prefirió mantenerse cordial con Shakira y optó por publicar en la red social del pajarito una foto de un modelo Twingo en color rojo, con un epígrafe que reza: “Pa tipos y tipas como tú. ¡Sube el volumen!”

