La patente del Twingo de Piqué generó furor en las redes: ¿Tenía un mensaje oculto para Shakira?

La novela entre Shakira y Gerard Piqué sigue sumando capítulos polémicos tras la canción que le dedicó la artista colombiana a su ex pareja en la sesión con Bizarrap.

El ex defensor llegó al complejo donde se desarrolla la Kings League y contribuyó a la polémica. Gerard se apareció con un Twingo, el mismo que menciona Shakira en su canción, y generó un revuelo impresionante. Por supuesto, las redes sociales estallaron ante esta situación donde Piqué posó con el auto y mucho más.

Pero eso no fue todo, los usuarios empezaron a armar locas teorías y llegaron a la conclusión de que había un mensaje oculto en el auto del ex futbolista. Casualidad o no, la patente del vehículo marca el 2511, mismo día que se habría terminado la relación entre el futbolista y la cantante, el 25 de noviembre.

Sumado a todo esto, Piqué había anunciado en la Kings League que Casio pasaba a ser uno de los patrocinadores de la liga, incluso regalando un reloj a cada uno de los presidentes de los clubes, pero no fue del todo así.

Inmediatamente, desde la empresa emitieron un comunicado desmintiendo la afirmación de Gerard y negaron participar en el evento.

Con el objetivo de despegarse de toda esta polémica y de terminar con la infinidad de cuentas falsas que se crearon con el nombre de la marca, desde la cuenta oficial dejaron en claro su postura.

“Hasta el momento no ha existido algún acuerdo para dicho patrocinio ni interés de realizarlo. Solicitamos de manera pública a Gerard Piqué detener el uso de nuestra marca sin autorización y evitar hacer declaraciones que no nos favorezcan a manera de prevenir acciones legales”, se escribe en el comunicado.

De esta manera, Gerard Piqué podría meterse en algún tipo de problema legal con la empresa por usarla para su propio beneficio.