El pasado miércoles explotó una polémica por los picantes mensajes que Nico Occhiato, creador de Luzu TV le dejó a Migue GranadosM, por un ambicioso proyecto.

Cabe señalar que Occhiato está al mando de “Nadie dice nada”, programa de streaming que actualmente compite en la misma franja horaria- de 10 a 13 horas- con el programa “Soñé que volaba” de Migue Granados, en el canal Olga.

QUÉ HABÍA DICHO NICO OCCHIATO

“Entienden que Luzu en agosto va a meter un Luna Park y dos Rex. Hay gente que se quedó afuera del Luna Park, otro Luna es muy fuerte... Las tres tandas se agotaron en horas”, comentó.

Vayan de a poco. No podés hacer un River apenas arrancás”, lanzó.

“Tenés que ir de a poco, sino no hay camino. Lo lindo de nuestra comunidad es que nos vio por zoom, no teníamos un mango, éramos 1500. Las cosas van llegando y la gente nos va acompañando”, agregó el creador de Luzu TV.

"Vayan de a poco": el sugerente y picante dardo de Nico Occhiato a Migue Granados

LA PALABRA DE MIGUE GRANADOS

El hijo de Pablo Granados fue consultado por el programa Intrusos sobre las controversiales palabras de Occhiato y lejos de esquivar la polémica, le respondió con altura.

“La idea ,empezó como una joda pero no es un chiste. Nuestro público nos conoce y es como parte de una broma y les gusta todo este delirio”, indicó el humorista , respecto a la idea de hacer un show en el Estadio de River Plate.

“Lo escuché y no me ofendió para nada, es mi amigo Nico, me cag... de risa. Lo bardeaban a él, a mí... Es re incómodo eso. No lo tomé como una bardeada ni a palos, no pasa nada”, remarcó sobre la palabra de Occhiato.

“Lo dijo sonriendo, irónico, nos cagamos de risa y está todo bien”, cerró Granados.