Jimena Barón fulminó a Giannina Maradona y reveló su peor lado: "Era mi amiga y ahora..."

Jimena Barón volvió a hablar de Gianinna Maradona y no tuvo filtros para revelar su lado “más oscuro”.

En la charla que tuvo con Soñé que volaba, para el streaming Olga, Barón analizó un poco su vida, desde que era chica hasta que muchas de sus relaciones sentimentales se empezaron a exponer todo el tiempo. En este sentido, La Cobra pasó por el programa de Migue Granados y una vez más se refirió a la hija de Diego sin filtros.

“Acá hay mucha hipocresía del ambiente. Tipo, ‘está todo bien’. No no está todo bien las bolas. Era mi amiga y está con el padre de mi hijo. Tengo esa personalidad de que no soy una persona careta y a veces trae un poco de problemas”, lanzó de forma contundente.

La cantante sostuvo que carácter a veces le trae problemas, pero a su vez eso es lo que sus fanáticos admiran de ella. Pera la actriz resaltó que en un momento le costó aceptar lo que se decía de ella, “esto no es mío y estoy acá bancándome las balas, las cámaras me las ponen a mí pero yo nunca en mi vida hice quilombo”, manifestó.

Para la artista todos fueron testigos de su modificación hasta transformarse en un ícono. “Todos vieron cuando me lastimaron, cuando me convertí en La Cobra, mis caídas y mis levantadas. Está todo medio ahí, a la vista”, sostuvo.

“¿Qué te parece el puterío que se arma? ¿Te da vergüencita o es parte de ser vos?”, preguntó, sin filtro, Granados. “Me costó mucho. En algún momento, no supe cómo manejarlo. Quedé como la quilombera y como la del puterío y la verdad yo no hice un carajo. Todo lo que pasó fue porque el otro se rayó, se fue con la otra mina, se tatuó”, manifestó.

Luego, remarcó: “En un momento tuve que decir, ‘pará, esto no es mío y estoy acá bancándome las balas, las cámaras me las ponen a mí pero yo nunca en mi vida hice quilombo’. De última, yo salgo cada tanto a decir, ‘pará loco, me hicieron esta, no me rompan las pelotas’”, cerró.