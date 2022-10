“Fui un día antes a hacer el acampe para lograr estar en valla, tenía el número de carta 11”, relató Juan Pablo Palomino, el joven comodorense que tuvo la suerte o el destino de que Chris Martin agarre su celular, dentro de un público de 85 mil personas para filmar un video selfie.

Juan recuerda haber ingresado al campo de juego corriendo junto a su novia, quien lo acompañó en el segundo recital de Coldplay de su vida.

En exclusivo para ADNSUR, el joven seguidor de la banda británica destacó que el recital “estuvo hermoso, la verdad que es un show total, de luces, colores, de interacción con el público”, indicó.

“Fui en 2017, en el Estadio Único de La Plata, para el cierre de la gira anterior”, recordó Juan. En esta oportunidad, señaló “más que nada quise disfrutar el recital sin teléfono, porque veía que la gente se ocupaba más de estar grabando que de estar disfrutando el show. Guardé el celular y me dediqué solamente a cantar, bailar, pasarla bien y para un tema que me gusta muchísimo, que se llama “Humankind” agarré el teléfono y quería grabar un poco para que me quede de recuerdo. Justo se acercó Chris, que ya me había estado mirando y me había saludado mientras cantaba, se agachó y me recibió el teléfono”, relató.

Chris Martin se grabó con el celular de un comodorense en el primer recital de Coldplay en River

“La verdad que eran 85 mil personas, no me olvido más de esto”, comentó aún shockeado por la grata e inesperada experiencia vivida.

“Tengo todo el estómago morado del apretón con la valla de la gente. Pero fue de las experiencias más lindas de mi vida”, valoró Palomino.

Las imágenes de su teléfono muestran a Chris Martin, en el momento en que el cantante se acerca hasta donde estaba Juan, toma su celular y se graba en “modo selfie”. “Mi novia está al lado mío en el video, pero una de las chicas que se puso adelante de ella le tapó la cara”, expresó entre risas.

Juan Pablo trabaja en Buenos Aires y está terminando la carrera de fotografía. “Saco fotos hace ocho años”, comentó, en un día que quedará guardado para siempre en su memoria.